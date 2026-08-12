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Nico Gonzalez-Atletico, c’è la decisione definitiva della Juve

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L’attaccante argentino non vuole rimanere a Torino e insiste per un ritorno in Spagna, ecco la situazione.

Nella Juve del prossimo anno quasi sicuramente non ci sarà posto per Nico Gonzalez, che punta a tornare subito in Spagna dopo la buonissima esperienza con la maglia dell’Atletico Madrid. Bianconeri e Colchoneros puntano a trovare il giusto compromesso che soddisfi tutte le parti in causa e la situazione va monitorata con grande attenzione.

Nico Gonzalez con le mani nei capelli
Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

L’obiettivo della Juventus è quello di monetizzare attraverso la cessione dell’ex Fiorentina, che viene valutato intorno ai 25 milioni di euro. Carnevali e Massara non concederanno sconti e libereranno Nico Gonzalez solo in caso di offerta importante.

Attenzione, dunque, a questa pista che sembra destinata ad accendersi nuovamente da qui ai prossimi giorni: vi terremo come sempre aggiornati in tal senso.

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