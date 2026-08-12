Vice Gonçalo Ramos, saluta Santiago Gimenez: il Milan ha già scelto

Santiago Gimenez è vicino dal salutare il Milan con il messicano che, con ogni probabilità, vestirà la maglia del Porto nella stagione che sta per cominciare.

Il Milan sarà quindi privo del centravanti di riserva e, per quello che riguarda il vice Gonçalo Ramos, la scelta appare ormai fatta.

Francesco Camarda sarà la prima alternativa all’attaccante portoghese con il classe 2008 che ha ben impressionato Amorim durante il primo mese di ritiro e si giocherà le sue carte in rossonero nella prima parte di stagione. Oltre a Camarda ci sarà spazio per Kostic, che farà la spola tra prima squadra e Milan Futuro.