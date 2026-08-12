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L’Inter accontenta Chivu: sarà Spence il post Dumfries | CM

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I campioni d’Italia hanno trovato l’accordo con il Tottenham per l’ingaggio del nazionale inglese. Tutti i dettagli sul colpo del club nerazzurro

Ore caldissime per il mercato dell’Inter, con il club nerazzurro che sta definendo diverse operazioni sia in entrata che in uscita.

Inter, colpo Spence
Ecco Djed Spence per il post Dumfries (Ansa) – Calciomercato.it

Davide Frattesi è pronto ad accasarsi alla Lazio e lasciare Milano dopo tre stagioni, mentre la dirigenza di Viale della Liberazione ha accelerato per accontentare Chivu con l’arrivo di Djed Spence per il post Dumfries. Contatti positivi nelle ultime ore per il terzino inglese, con l’Inter in chiusura per il colpo sulla fascia destra come raccolto da Calciomercato.it. 

Calciomercato Inter, doppietta inglese: dopo Stones ecco Spence

L’offerta dell’Inter di poco superiore ai 30 milioni di euro (più bonus) ha convinto il Tottenham, che nelle scorse settimane era partito da una valutazione di circa 40 milioni.

Inter, Chivu non molla Curtis Jones
Spence nuovo rinforzo per Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Spence era in uscita dal club londinese e aveva chiesto la cessione, con Marotta e Ausilio che hanno puntano sul gradimento del giocatore e spinto negli ultimi giorni per trovare l’accordo. Per il 26enne ed eclettico difensore, protagonista nell’ultimo Mondiale con la maglia dell’Inghilterra, è pronto un contratto pluriennale fino al giugno 2031 e un ingaggio da oltre 3 milioni netti a stagione più bonus.

Per le visite mediche e lo sbarco a Milano si attende il definitivo via libera: Spence (che a Milano ritroverà il connazionale Stones) andrà così a colmare il vuoto lasciato da Dumfries nello scacchiere di Chivu. 

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