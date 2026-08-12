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Inter, stavolta sarà addio con Frattesi: lo aspetta la Lazio | CM

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Via libera a un passo per la cessione del centrocampista che resta in Serie A. Il nazionale azzurro lascia Milano dopo tre stagioni: i dettagli dell’operazione

Ci siamo per il trasferimento alla Lazio di Davide Frattesi, con il centrocampista ormai a un passo dall’addio alla maglia dell’Inter dopo tre stagioni.

Inter, Frattesi alla Lazio
Davide Frattesi alla Lazio (Ansa) – Calciomercato.it

Dopo diverse sessioni di mercato in bilico, il nazionale italiano è vicino a lasciare il club nerazzurro per approdare alla corte di Gattuso nella capitale. Ai contatti degli ultimi giorni, questa mattina è seguito un altro aggiornamento tra le due società che ha portato a una bozza d’intesa per il classe ’99 ex Sassuolo e Monza.

Inter e Lazio stanno curando gli ultimi dettagli, tra i quali la condizione su quando far scattare l’obbligo di riscatto di Frattesi come appreso da Calciomercato.it. 

Calciomercato Inter, Frattesi alla Lazio: i dettagli dell’affare

Dopo aver sistemato tutti gli aspetti della trattativa, ci sarà il semaforo verde per l’approdo a Formello del 27enne centrocampista. 

Operazione complessiva da 15 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, oltre a una percentuale di rivendita alta per avvicinarsi ai 25 milioni che inizialmente chiedeva l’Inter per il via libera alla partenza del giocatore. La Lazio già a gennaio aveva cercato Frattesi, con l’affare che si sta per concretizzare qualche mese più tardi. Una nuova ripartenza per il nazionale azzurro, apprezzato anche da Spalletti (la pista Juve però non si è mai accesa) e che nell’ultima stagione aveva avuto poco spazio con Chivu. 

L’Inter registrerà una plusvalenza, visto che Frattesi pesa a bilancio poco più di 12 milioni. Adesso La dirigenza di Viale della Liberazione, ultimata la cessione dell’ex Sassuolo, stringerà i tempi per l’arrivo di Spence sulla fascia destra e Curtis Jones a centrocampo. 

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