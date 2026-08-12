Roma, si stringe anche per Udogie: la formula dell’affare

Giallorossi letteralmente scatenati in entrata e pronti a mettere a segno un altro colpo dopo Rodrigo Mora.

Rodrigo Mora si avvicina a grandi passi al trasferimento alla Roma che, però, non vuole di certo fermarsi qui e punta a regalare a Gian Piero Gasperini anche un laterale mancino di qualità ed esperienza internazionale. Il prescelto si chiama Destiny Udogie, oggi al Tottenham dopo l’esperienza all’Udinese dal 2021 al 2023.

Secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Repubblica’, la Roma sarebbe in contatto continuo con il Tottenham e avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Gasperini è convinto che con Udogie si possa compiere quel definitivo salto di qualità e adesso la dirigenza della Roma è pronta ad accontentare l’ex allenatore dell’Atalanta: si accende il mercato della Roma, pronta a chiudere un doppio colpo in entrata.