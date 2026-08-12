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Roma, si stringe anche per Udogie: la formula dell’affare

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Giallorossi letteralmente scatenati in entrata e pronti a mettere a segno un altro colpo dopo Rodrigo Mora. 

Rodrigo Mora si avvicina a grandi passi al trasferimento alla Roma che, però, non vuole di certo fermarsi qui e punta a regalare a Gian Piero Gasperini anche un laterale mancino di qualità ed esperienza internazionale. Il prescelto si chiama Destiny Udogie, oggi al Tottenham dopo l’esperienza all’Udinese dal 2021 al 2023.

Gasperini saluta i tifosi
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Repubblica’, la Roma sarebbe in contatto continuo con il Tottenham e avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Gasperini è convinto che con Udogie si possa compiere quel definitivo salto di qualità e adesso la dirigenza della Roma è pronta ad accontentare l’ex allenatore dell’Atalanta: si accende il mercato della Roma, pronta a chiudere un doppio colpo in entrata.

 

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