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Suzuki in prestito e Alisson a zero nel 2027: svelato il piano della Juventus

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La Juventus sembra avere un piano preciso per quello che riguarda la propria porta con i bianconeri che sono pronti a prendere Suzuki per un anno per poi puntare su Alisson.

Juventus, Alisson e piano B De Gea
Alisson nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Le difficoltà nell’arrivare a Suzuki a titolo definitivo, stanno spingendo la Juventus ad attuare una nuova strategia per la propria porta.

Stando a quanto affermato da Sportmediaset, i bianconeri potrebbero acquistare Suzuki in prestito dal PSG per poi dare l’assalto tra poco meno di un anno ad Alisson, portiere del Liverpool che piace molto a Spalletti e che potrebbe giungere a costo zero. Il brasiliano, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2027 con i Reds.

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