Suzuki in prestito e Alisson a zero nel 2027: svelato il piano della Juventus

La Juventus sembra avere un piano preciso per quello che riguarda la propria porta con i bianconeri che sono pronti a prendere Suzuki per un anno per poi puntare su Alisson.

Le difficoltà nell’arrivare a Suzuki a titolo definitivo, stanno spingendo la Juventus ad attuare una nuova strategia per la propria porta.

Stando a quanto affermato da Sportmediaset, i bianconeri potrebbero acquistare Suzuki in prestito dal PSG per poi dare l’assalto tra poco meno di un anno ad Alisson, portiere del Liverpool che piace molto a Spalletti e che potrebbe giungere a costo zero. Il brasiliano, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2027 con i Reds.