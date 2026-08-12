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Inter forte su Spence, spuntano le cifre del super affare

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Nerazzurri sempre vigili sul mercato e pronti a uno sforzo economico importante per il nuovo esterno. 

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Inter in vista della prossima stagione. La priorità rimane un esterno, che possa sostituire nel migliore dei modi Dumfries, e in queste ore sta tornando d’attualità il nome di Djed Spence, classe 2000 di proprietà del Tottenham.

Giuseppe Marotta
Marotta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club di Premier League continua a chiedere circa 45 milioni di euro, una cifre considerata eccessiva per le casse dell’Inter ma il presidente Marotta non molla la presa ed è pronto a rifarsi sotto: i nerazzurri avrebbero intenzione di mettere sul piatto qualcosa come 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.

L’affare si preannuncia complicato ma non impossibile e le prossime ore potrebbero essere decisive per l’eventuale fumata bianca.

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