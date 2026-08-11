Via libera bianconero: 30 milioni e addio Inter

Possibile svolta nel calciomercato in uscita del club nerazzurro

Oltre ad aver riavviato le trattative per Djed Spence, l’Inter continua a lavorare molto sul mercato inglese, sia in entrata che in uscita. A centrocampo, ad esempio, non è un mistero che l’obiettivo principale di Ausilio e Marotta è Curtis Jones. In rotta di collisione con il Liverpool, il centrocampista inglese aveva una valutazione da 40-45 milioni di euro, ma i nerazzurri sperano di poter chiudere a circa 10 milioni in meno.

Rimanendo sull’asse Milano-Inghilterra, le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Gran Bretagna confermano una potenziale pista in uscita. Secondo Team Talk, infatti, Davide Frattesi è stato realmente proposto al Newcastle e ha aperto nuovamente le porte ad un trasferimento in Inghilterra, dove il club bianconero cerca rinforzi in mediana.

La fonte britannica conferma anche un tentativo andato a vuoto per Stankovic e afferma che per l’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe arrivare un’offerta da 30 milioni di euro.