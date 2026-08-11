Futuro Badiashile, è volata Juve-Napoli: chi è in vantaggio

Il centrale francese di origini congolesi potrebbe dire addio al Chelsea e trasferirsi nel campionato italiano.

Juventus e Napoli sono alla ricerca di un rinforzo in difesa e nelle ultime ore hanno messo gli occhi sullo stesso obiettivo di mercato. Il calciatore in questione è Benoît Ntambue Badiashile Mukinayi Baya, classe 2001 francese di origini congolesi in forza al Chelsea.

Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’, il Napoli sarebbe però in netto vantaggio sulla Juve nella corsa al calciatore: il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe accelerato e potrebbe a breve chiudere con il Chelsea sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con l’eventuale riscatto a fine della prossima stagione per 15 milioni di euro.

Max Allegri, dunque si appresta ad accogliere un nuovo rinforzo in difesa mentre la Juve potrebbe virare definitivamente su Lucumi del Bologna.