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David-Psg, tutto vero: le ultime sull’affare con la Juve

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L’attaccante canadese potrebbe salutare i bianconeri e tornare a giocare nel campionato francese, i dettagli. 

Viene da una stagione davvero deludente con la casacca della Juventus e anche nelle prime uscite estive ha fatto vedere pochissimo. Jonathan David è ormai sul piede di partenza e, a sorpresa, potrebbe tornare in Ligue 1 dopo l’esperienza al Lille dal 2020 al 2025.

David in azione con la Juve
David (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lo riporta l’edizione odierna del “QS”, secondo cui la dirigenza del Paris Saint-Germain avrebbe effettuato un sondaggio concreto per il centravanti canadese e nelle prossime ore potrebbe presentare un’offerta alla Juve per il suo cartellino.

La Juve, che valuta il cartellino di David circa 25-30 milioni, non si opporrebbe alla cessione del classe 2000 originario di New York e potrebbe investire parte dei soldi incassati per un nuovo centravanti (Zirkzee).

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