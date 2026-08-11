Benjamin Dominguez saluta il Bologna: passa al Sassuolo in prestito

Benjamin Dominguez saluta il Bologna e si trasferisce al Sassuolo in prestito in vista della stagione che sta per prendere il via.

Il giovane argentino, reduce da una stagione molto difficile con poco spazio riservatogli da Vincenzo Italiano, è pronto a cambiare aria e a trasferirsi al Sassuolo. Stando a quanto affermato da Sky, infatti, il club neroverde avrebbe trovato l’accordo con i rossoblu per il suo arrivo alla corte di Aquilani in prestito con diritto di riscatto.

Un acquisto che va a rinforzare l’attacco a disposizione di Aquilani anche se appare vicino alla cessione Pinamonti, finito nel mirino di diversi club, tra cui la Lazio.