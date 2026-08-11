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Benjamin Dominguez saluta il Bologna: passa al Sassuolo in prestito

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Benjamin Dominguez saluta il Bologna e si trasferisce al Sassuolo in prestito in vista della stagione che sta per prendere il via.

Benjamin Dominguez
Il Sassuolo prende Benjamin Dominguez (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il giovane argentino, reduce da una stagione molto difficile con poco spazio riservatogli da Vincenzo Italiano, è pronto a cambiare aria e a trasferirsi al Sassuolo. Stando a quanto affermato da Sky, infatti, il club neroverde avrebbe trovato l’accordo con i rossoblu per il suo arrivo alla corte di Aquilani in prestito con diritto di riscatto.

Un acquisto che va a rinforzare l’attacco a disposizione di Aquilani anche se appare vicino alla cessione Pinamonti, finito nel mirino di diversi club, tra cui la Lazio.

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