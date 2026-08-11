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Juventus, un titolarissimo ai box col Palermo: le sue condizioni

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La Juve affronta il Palermo nell’amichevole tutta italiana di Perth: Spalletti deve rinunciare a un perno del suo scacchiere tattico

Una Juventus a trazione anteriore nell’ultimo test in Australia contro il Palermo prima del ritorno a Torino. 

Juventus, Spalletti perde Kalulu
Luciano Spalletti, tecnico bianconero (Ansa) – Calciomercato.it

Luciano Spalletti si affida al trio Conceicao-Alajbegovic-Yildiz dietro Kolo Muani, con diverse novità anche negli altri reparti del campo. In mediana c’è McKennie al posto di capitan Locatelli, mentre in porta spazio a Perin con il discusso Di Gregorio in panchina.

Juventus-Palermo, Kalulu indisponibile: le ultime sul francese

Cambio della guardia anche sulla corsia sinistra dove trova una maglia da titolare Cabal, con Gatti invece che torna titolare al centro della difesa dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva messo ko contro l’Inter.

Grafica Kalulu Juve
Pierre Kalulu, difensore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

A riposo Bremer, così come non è in campo neanche un altro titolarissimo come Pierre Kalulu. Gestione dei carichi dopo il match con l’Inter, con il difensore francese che non figura neanche in panchina. Nessun allarme comunque per Kalulu: per lui si tratta solo di stop precauzionale e in funzione della preparazione estiva. 

Al posto dell’ex Milan sulla fascia destra della difesa bianconera c’è il nuovo acquisto Celik nell’amichevole odierna a Perth contro il Palermo. 

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