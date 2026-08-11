Juventus, un titolarissimo ai box col Palermo: le sue condizioni

La Juve affronta il Palermo nell’amichevole tutta italiana di Perth: Spalletti deve rinunciare a un perno del suo scacchiere tattico
Una Juventus a trazione anteriore nell’ultimo test in Australia contro il Palermo prima del ritorno a Torino.
Luciano Spalletti si affida al trio Conceicao-Alajbegovic-Yildiz dietro Kolo Muani, con diverse novità anche negli altri reparti del campo. In mediana c’è McKennie al posto di capitan Locatelli, mentre in porta spazio a Perin con il discusso Di Gregorio in panchina.
👀 #Juventus – Dal 1’ per Spalletti il poker offensivo composto da Conceicao, Alajbegovic, Yildiz (capitano) e Kolo Muani
1️⃣1️⃣ di #JuvePalermo: Perin; Celik, Gatti, Koopmeiners, Cabal; Douglas Luiz, McKennie; Conceicao, Alajbegovic, Yildiz; Kolo Muani
📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/DZJeGFpd07
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 11, 2026
Juventus-Palermo, Kalulu indisponibile: le ultime sul francese
Cambio della guardia anche sulla corsia sinistra dove trova una maglia da titolare Cabal, con Gatti invece che torna titolare al centro della difesa dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva messo ko contro l’Inter.
A riposo Bremer, così come non è in campo neanche un altro titolarissimo come Pierre Kalulu. Gestione dei carichi dopo il match con l’Inter, con il difensore francese che non figura neanche in panchina. Nessun allarme comunque per Kalulu: per lui si tratta solo di stop precauzionale e in funzione della preparazione estiva.
Al posto dell’ex Milan sulla fascia destra della difesa bianconera c’è il nuovo acquisto Celik nell’amichevole odierna a Perth contro il Palermo.