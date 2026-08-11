Juve, doppia cessione in difesa: chi parte

Ecco le ultimissime in casa bianconera in vista della prossima stagione, grandi movimenti nel reparto arretrato.

Jhon Janer Lucumi rimane il vero e proprio oggetto dei desideri della Juventus che, al contempo, è impegnata anche a sfoltire il reparto arretrato a disposizione di Spalletti e a cedere quei calciatori che non rientrato nei piani del tecnico di Certaldo.

I principali indiziati a fare le valigie – stando a quando riferito dal ‘QS’ – sarebbero al momento Federico Gatti e Juan Cabal: il primo è un grande obiettivo del Napoli con Max Allegri che spinge per allenarlo in azzurro, mentre il secondo è stato di recente accostato al Bologna proprio nell’ambito dell’affare per Lucumi.

Juventus, dunque, grande protagonista sul mercato sia per quanto concerne le entrata sia per quel che riguarda i movimenti in uscita.