Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, doppia cessione in difesa: chi parte

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Ecco le ultimissime in casa bianconera in vista della prossima stagione, grandi movimenti nel reparto arretrato. 

Jhon Janer Lucumi rimane il vero e proprio oggetto dei desideri della Juventus che, al contempo, è impegnata anche a sfoltire il reparto arretrato a disposizione di Spalletti e a cedere quei calciatori che non rientrato nei piani del tecnico di Certaldo.

Juventus, Gatti nel mirino del Napoli
Federico Gatti (Ansa) – Calciomercato.it

I principali indiziati a fare le valigie – stando a quando riferito dal ‘QS’ – sarebbero al momento Federico Gatti e Juan Cabal: il primo è un grande obiettivo del Napoli con Max Allegri che spinge per allenarlo in azzurro, mentre il secondo è stato di recente accostato al Bologna proprio nell’ambito dell’affare per Lucumi.

Juventus, dunque, grande protagonista sul mercato sia per quanto concerne le entrata sia per quel che riguarda i movimenti in uscita.

9811

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU