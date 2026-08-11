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Juventus, spunta il campione del mondo: offerta da 25 milioni

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C’è una priorità per la Juve sul mercato: nuova idea per la dirigenza bianconera. Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus continua la caccia al nuovo portiere dopo l’ennesima bocciatura di Michele Di Gregorio.

Juventus, obiettivo Unai Simon
Unai Simon nel mirino della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Monza non ha convinto neanche in questa preseason e la pessima prestazione nel test di lusso contro l’Inter a Perth ha accelerato ulteriormente la ricerca tra i pali della dirigenza bianconera. La Juve sta vagliando diversi profili con Suzuki, Vicario e Trubin che sono al momento le piste più gettonate alla Continassa.

Calciomercato Juve, tra i pali idea Unai Simon

Occhio però a un ritorno di fiamma per il Dibu Martinez o qualche possibile sorpresa, come ad esempio Unai Simon.

Juve, piace Unai Simon
Unai Simon, miglior portiere del Mondiale (Ansa) – Calciomercato.it

Il fresco campione del mondo potrebbe lasciare l’Athletic Bilbao e la Juventus avrebbe intenzione di fare un tentativo concreto per lo spagnolo come riporta su ‘X’ il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini. Simon è stato eletto come il miglior portiere dell’ultimo Mondiale e risulterebbe quindi nella lista dei bianconeri per sostituire Di Gregorio.

Il 29enne estremo difensore avrebbe un costo di 25 milioni di euro e sarebbe in questo momento la priorità di Spalletti rispetto agli altri obiettivi di mercato. 

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