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Napoli, infortunio Marianucci: Allegri torna a spingere per Gatti | CM

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L’infortunio che ha colpito Luca Marianucci potrebbe cambiare il calciomercato del Napoli in vista dei prossimi giorni con gli azzurri a caccia di nuovi difensori. 

Allegri e De Laurentiis
Il Napoli ci riprova per Gatti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Massimiliano Allegri ha da tempo fatto il nome di Federico Gatti per la retroguardia del Napoli considerato anche il fatto che la squadra dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per diversi mesi. Il ko di Marianucci complica e non poco la situazione con il centrale che rischia di tornare in campo verso novembre.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la situazione di emergenza avrebbe portato Massimiliano Allegri a chiedere l’acquisto di Federico Gatti dalla Juventus con il giocatore che conosce molto bene i movimenti difensivi richiesti dal tecnico livornese.

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