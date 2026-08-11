Napoli, infortunio Marianucci: Allegri torna a spingere per Gatti | CM

L’infortunio che ha colpito Luca Marianucci potrebbe cambiare il calciomercato del Napoli in vista dei prossimi giorni con gli azzurri a caccia di nuovi difensori.
Massimiliano Allegri ha da tempo fatto il nome di Federico Gatti per la retroguardia del Napoli considerato anche il fatto che la squadra dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per diversi mesi. Il ko di Marianucci complica e non poco la situazione con il centrale che rischia di tornare in campo verso novembre.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la situazione di emergenza avrebbe portato Massimiliano Allegri a chiedere l’acquisto di Federico Gatti dalla Juventus con il giocatore che conosce molto bene i movimenti difensivi richiesti dal tecnico livornese.