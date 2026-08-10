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Affare Milan-Torino in chiusura: Alphadjo Cissè in prestito ai granata

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Alphadjo Cissè può salutare immediatamente il Milan con il giovane trequartista che è arrivato in rossonero dopo il prestito al Catanzaro.

Ignazio Abate
Cissè verso il Torino di Abate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Acquistato a gennaio, Cissè è rimasto a Catanzaro fino alla fine della stagione per poi trasferirsi in rossonero alla corte di Ruben Amorim.

Valutato dal tecnico portoghese durante il primo mese di ritiro, il giocatore potrebbe essere ceduto in prestito per una stagione. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, il Milan potrebbe salutarlo per cederlo al Torino, pronto ad acquistarlo a titolo temporaneo. Da capire se verrà inserito o meno il diritto di riscatto.

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