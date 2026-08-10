Milan, novità Maignan-Rabiot: la decisione

I rossoneri continuano ad allenarsi in vista dell’inizio della nuova stagione ma intanto c’è una novità importante.
Grandi manovre in casa Milan in vista del prossimo anno, con i calciatori a disposizione di Amorim che continuano ad allenarsi al meglio per non farsi trovare impreparati. Intanto, però, c’è una novità importantissima.
Mike Maignan e Adrien Rabiot, infatti, usufruiranno di altri giorno di vacanze e le prolungheranno oltre la data prevista inizialmente per il rientro dopo le fatiche ai recenti Mondiali.
I due francesi sono imprescindibili per gli equilibri tattici di Amorim e, dunque, servirà soprattutto il loro contributo in vista dell’esordio in campionato contro il Torino, in programma il prossimo 23 agosto.