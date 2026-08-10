Juve, spuntano altri due nomi per la sostituzione di Di Gregorio

In casa bianconera continua senza sosta la ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione.

Anche contro l’Inter ha deluso e, dunque, Michele Di Gregorio appare sempre più lontano dalla Juventus. L’estremo difensore milanese vanta diversi estimatori in Inghilterra e potrebbe cambiare aria per provare una nuova esperienza in Premier League.

Per la sua sostituzione continuano a circa i nomi di Suzuki e Vicario, ma occhio ai due nomi che si stanno facendo in queste ore: si tratta di Andrij Lunin del Real Madrid (classe 1999) e Anatolij Trubin del Benfica (classe 2001).

Attenzione, dunque, alle prossime ore quando la questione portiere in casa Juve potrebbe essere più chiara anche perché manca sempre meno all’inizio del campionato e serve un nuovo portiere.