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Inter, nuovo assalto a Moussa Diaby: tutti i dettagli

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La società nerazzurra starebbe pensando di rilanciare per l’acquisto del 27enne di proprietà dell’Al-Ittihad. 

L’Inter continua a lavorare sul mercato per prendere il sostituto di Dumfries e nelle ultime ore si starebbe tornando a parlare con una certa insistenza di Moussa Diaby, 27enne francese di proprietà dell’Al-Ittihad. La prima offerta da 18 milioni più il cartellino di Asllani è stata rispedita al mittente, ma adesso è atteso un nuovo rilancio.

Marotta: copertina Inter
Marotta (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Lo riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo cui i vertici societari nerazzurri starebbe pensando di effettuare un nuovo concreto tentativo per portare Diaby a Milano. 

Me sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, ma una cosa è certa: l’Inter non molla la presa su Diaby ed pronta a farsi di nuovo avanti nelle prossime ore.

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