Inter, nuovo assalto a Moussa Diaby: tutti i dettagli

La società nerazzurra starebbe pensando di rilanciare per l’acquisto del 27enne di proprietà dell’Al-Ittihad.

L’Inter continua a lavorare sul mercato per prendere il sostituto di Dumfries e nelle ultime ore si starebbe tornando a parlare con una certa insistenza di Moussa Diaby, 27enne francese di proprietà dell’Al-Ittihad. La prima offerta da 18 milioni più il cartellino di Asllani è stata rispedita al mittente, ma adesso è atteso un nuovo rilancio.

Lo riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo cui i vertici societari nerazzurri starebbe pensando di effettuare un nuovo concreto tentativo per portare Diaby a Milano.

Me sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, ma una cosa è certa: l’Inter non molla la presa su Diaby ed pronta a farsi di nuovo avanti nelle prossime ore.