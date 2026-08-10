La Roma accelera per Rodrigo Mora, scelta la formula dell’acquisto | CM

La Roma è pronta ad accelerare per Rodrigo Mora in queste ore con i giallorossi che vogliono portare il giovane talento portoghese nella capitale.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione l’offerta del club capitolino sarebbe quella di mettere sul piatto 25 milioni di euro per l’acquisto del calciatore, lasciando il 50% della prossima rivendita al Porto. Una proposta che potrebbe convincere i portoghesi che avrebbero così anche l’occasione di riacquistarlo in futuro alla metà del prezzo.
L’obiettivo della Roma, come già anticipato dalla nostra redazione, è quello di chiudere in tempi brevi per poi valutare altri profili se non dovesse andare a buon fine.