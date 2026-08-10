Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Roma accelera per Rodrigo Mora, scelta la formula dell’acquisto | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La Roma è pronta ad accelerare per Rodrigo Mora in queste ore con i giallorossi che vogliono portare il giovane talento portoghese nella capitale.

Rodrigo Mora
La Roma piomba su Rodrigo Mora (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione l’offerta del club capitolino sarebbe quella di mettere sul piatto 25 milioni di euro per l’acquisto del calciatore, lasciando il 50% della prossima rivendita al Porto. Una proposta che potrebbe convincere i portoghesi che avrebbero così anche l’occasione di riacquistarlo in futuro alla metà del prezzo.

L’obiettivo della Roma, come già anticipato dalla nostra redazione, è quello di chiudere in tempi brevi per poi valutare altri profili se non dovesse andare a buon fine.

9619

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU