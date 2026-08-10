Il Bologna chiede Koopmeiners in prestito alla Juventus: si tratta

La Juventus vuole Lucumì dal Bologna con i rossoblu che, nella trattativa, vorrebbero inserire il prestito di Koopmeiners.
L’obiettivo numero uno della Juventus per quello che riguarda la difesa è Jhon Lucumì con il difensore colombiano che saluterà i rossoblu durante questa estate, avendo concordato la sua partenza con la società.
Lucumì vuole la Juventus e il Bologna vuole 23 milioni di euro per il suo cartellino con il club emiliano che, per abbassare le sue richieste, vorrebbe il prestito di Koopmeiners dai bianconeri. Secondo quanto affermato da Gazzetta.it, dopo aver seguito il fratello, il Bologna sarebbe pronto a fare un tentativo per l’ex giocatore dell’Atalanta, in uscita dalla Juventus.