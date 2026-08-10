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Addio Milan, Amorim ha deciso: tutti i dettagli

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Novità rilevanti in casa rossonera in vista del prossimo anno, ecco la decisione definitiva del tecnico portoghese. 

Prima di concentrarsi su altri movimenti in entrata, la priorità del Milan è quella di cedere i calciatori in esubero che non rientrano nei piani del tecnico Amorim. Ed è quello su cui lavorerà la società rossonera nei prossimi giorni di mercato, come anticipato dallo stesso allenatore portoghese in queste ore.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco quanto ammesso da Amorim: “Nei corso della prossima settimana, sarò chiamato a prendere delle decisioni visto che la rosa è molto numerosa e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste“.

Milan, dunque, che si appresta a salutare diversi elementi della rosa di Amorim nel corso dei prossimi giorni: occhio soprattutto a Leao che, nonostante i continui rumors di mercato, alla fine potrebbe rimanere in rossonero anche il prossimo anno.

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