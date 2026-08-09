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Curtis Jones si avvicina all’Inter, l’indizio che fa sognare i nerazzurri

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Curtis Jones si avvicina all’Inter con i nerazzurri che lo hanno messo in cima alla lista delle proprie preferenze per il centrocampo e il giocatore che non è stato convocato per la partita contro il Monaco.

Curtis Jones in azione con il Liverpool
Inter, Jones appare più vicino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Liverpool ha deciso di lasciare fuori dalla lista dei convocati Curtis Jones che non prenderà quindi parte al test amichevole contro il Monaco. Un indizio di mercato che lascia intendere come il giocatore possa salutare presto i Reds.

L’interesse da parte dell’Inter per il centrocampista c’è da tempo con i nerazzurri che, però, non sarebbero disposti ad accontentare le richieste economiche del club inglese, deciso a chiedere 40 milioni di euro per il cartellino del classe 2001.

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