Conferme in arrivo, Ricci può salutare il Milan: le possibilità in Serie A

Samuele Ricci può salutare il Milan durante questa estate con il centrocampista che non sembra essere una priorità per Ruben Amorim in vista del campionato che sta per cominciare.
L’ex giocatore del Torino potrebbe salutare il Milan nei prossimi giorni con i rossoneri pronti a dare l’ok alla sua partenza nel caso in cui dovessero arrivare buone proposte per il giocatore. Come affermato dalla nostra redazione recentemente, il Milan starebbe valutando la sua partenza con tre squadre che stanno seguendo con attenzione la situazione.
Bologna, Lazio e Atalanta potrebbero fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino anche se potrebbe spuntare l’ipotesi estero con qualche società di Premier League che ha preso informazioni.