Juve, Fortini si allontana: ecco dove può finire

L’esterno della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana vanta tantissimi estimatori in Serie A, ecco le ultimissime.

Piace tantissimo a Juventus e Roma, ma quasi sicuramente il futuro di Niccolò Fortini sarà altrove. L’esterno della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006 nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri e ai giallorossi, ma adesso ci sono novità importanti sul suo futuro.

Proprio così perché Torino e Sassuolo sarebbero pronte a darsi battaglia per il cartellino di Fortini e al momento sarebbero in vantaggio sulla Juve e sulle altre squadre interessate al cartellino del 20enne originario di Camaiore.

La Fiorentina non si opporrebbe alla cessione del ragazzo per una cifra di circa 10 milioni di euro: seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo come sempre aggiornati.