Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, Fortini si allontana: ecco dove può finire

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’esterno della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana vanta tantissimi estimatori in Serie A, ecco le ultimissime. 

Piace tantissimo a Juventus e Roma, ma quasi sicuramente il futuro di Niccolò Fortini sarà altrove. L’esterno della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006 nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri e ai giallorossi, ma adesso ci sono novità importanti sul suo futuro.

Niccolò Fortini
Fortini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio così perché Torino e Sassuolo sarebbero pronte a darsi battaglia per il cartellino di Fortini e al momento sarebbero in vantaggio sulla Juve e sulle altre squadre interessate al cartellino del 20enne originario di Camaiore.

La Fiorentina non si opporrebbe alla cessione del ragazzo per una cifra di circa 10 milioni di euro: seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo come sempre aggiornati. 

9608

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU