Juventus, Pellegrino e il pericolo Premier: il Parma detta le condizioni | CM

La Juve a caccia di un altro attaccante dopo Kolo Muani: gli ultimi aggiornamenti sulla pista che porta all’ariete del Parma

A Luciano Spalletti non basta il ritorno alla Juventus di Kolo Muani e ha sottolineato l’importanza di completare il reparto offensivo con un altro attaccante di spessore.

Jonathan David continua a non rientrare nei piani dell’ex Ct della Nazionale e rimane in uscita: la cessione del canadese sarà fondamentale per l’assalto a una nuova punta. Nell’ultima settimana si è registrata l’accelerazione per Zirkzee, pupillo del neo Dt Massara e che il Manchester United ha messo sul mercato.

Calciomercato Juve, si complica la pista Pellegrino

Allo stesso tempo la dirigenza della Continassa tiene viva la pista inerente a Mateo Pellegrino, da tempi non sospetti nei radar della Juve.

L’ariete argentino piace a Spalletti per le sue caratteristiche da centravanti d’area di rigore e nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti con il Parma. La ‘Vecchia Signora’ mette sul tavolo un prestito con diritto (così come la Fiorentina) mentre la società ducale vuole incassare dalla cessione di Pellegrino, facendo leva sul corteggiamento dall’estero e specialmente dall’interesse per il giocatore dall’Inghilterra.

Per il momento il Parma non apre al prestito, o almeno vorrebbe assicurato l’obbligo di riscatto a facili condizioni come appreso da Calciomercato.it. I ricchi club di Premier League potrebbe così portare via Pellegrino alla Serie A, con gli emiliani che valutano il classe 2001 circa 30 milioni di euro.