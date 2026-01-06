Niente da fare per la Juve: il Parma blinda i suoi gioielli | CM.IT

La Juventus guardava con attenzione in casa ducale: sfuma il doppio colpo, per il momento sono incedibili

La Juve è attivissima sul mercato, a caccia di quei puntelli in grado di completare la rosa di Luciano Spalletti a stagione in corso.

L’allenatore di Certaldo ha posto come priorità l’arrivo di un regista, in grado di dare ordine e maggiore qualità alla manovra bianconera. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo la pista che porta a Guido Rodriguez, in uscita dal West Ham e opportunità low cost in questo mercato di gennaio. L’ultima parola spetterà a Spalletti, che nelle scorse settimane però aveva segnalato un altro profilo alla dirigenza della Continassa.

Stiamo parlando di Adrian Bernabé, già da tempi non sospetti nei radar della ‘Vecchia Signora’. Il centrocampista spagnolo sta dimostrando tutto il suo potenziale al Parma, catturando le attenzioni di diversi club tra cui appunto la Juventus.

Calciomercato Juventus, sfuma il doppio colpo: Bernabé e Pellegrino incedibili

Bernabé è un elemento fondamentale per il Parma, con la compagine ducale che non è intenzionata a privarsene in questa finestra del mercato come raccolto da Calciomercato.it. Gli emiliani blindano – almeno per il momento – il mancino spagnolo classe 2001, che nelle prossime settimane potrebbe anche rinnovare il contratto per altre due anni, dal 2027 al 2029.

Alla stregua di Bernabé, a meno di offerte irrinunciabili non partirà neanche Mateo Pellegrino in questa fase della stagione. Anche l’ariete argentino è una pedina imprescindibile nell’undici di Cuesta, che lo ha impiegato da titolare in tutte le partite (17) giocate finora in campionato dal Parma. Il 24enne centravanti – anche lui seguito dalla Juve – tra Serie A e Coppa Italia ha già realizzato 8 reti.

Bernabé e Pellegrino, a meno di colpi di scena, non si muoveranno quindi da Parma nell’attuale finestra di mercato. Discorso diverso invece per la prossima estate, con la società emiliana che potrebbe monetizzare dalla cessione dei suoi gioielli. Bernabé ha una valutazione intorno ai 25 milioni, mentre il prezzo del cartellino di Pellegrino è lievitato a 20 milioni di euro.