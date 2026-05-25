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Niente da fare per la Juve, è addio: va al Bayern Monaco a zero

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Pessime notizie per il club bianconero in vista della prossima stagione: sembra imminente il suo trasferimento in Germania.

Dopo Guardiola che ieri ha detto ufficialmente addio, anche John Stones si appresta a salutare definitivamente il Manchester City. Il difensore centrale classe ’94, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, non rinnoverà con i Citizens e cambierà sicuramente aria al termine della stagione in corso.

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Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve lo corteggia da tempo e ha provato a più riprese ad allacciare i contatti con l’entourage del calciatore che, però, sembra diretto verso la Bundesliga: lo riferisce in queste ore il ‘Daily Mail’, secondo cui la dirigenza del Bayern Monaco avrebbe intenzione di prendere a parametro zero il 31enne di Barnsley e starebbe accelerando per il suo acquisto.

Pessime notizie, dunque, per Luciano Spalletti e per i tifosi della Juventus che dovranno accontentarsi di un altro profilo per andare a rinforzare la retroguardia bianconera: molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Bremer che, senza Champions League, potrebbe salutare la compagnia.

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