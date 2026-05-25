Il Milan è pronto a vivere una nuova rivoluzione societaria in vista della prossima estate con Gerry Cardinale che vuole rivedere diverse posizioni anche a livello societario per rilanciare la società.

In bilico c’è la posizione di Giorgio Furlani, pronto a dire addio alla società non appena terminerà il campionato e a forte rischio sembra esserci anche la figura di Moncada. Da capire, poi, quello che sarà il destino di Ibrahimovic che, però, ha investito del capitale in RedBird e nel Milan.

Per il ruolo di amministratore delegato, tra i vari nomi accostati al Milan, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche quello di Adriano Galliani, ex ad del club nei tempi d’oro e pronto a tornare in rossonero. Un altro nome che piace è quello di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna che negli ultimi anni ha contribuito in maniera decisa alla crescita della società rossoblu.