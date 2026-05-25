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Oddo pronto a salutare il Milan Futuro: si cambia in panchina

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L’avventura di Massimo Oddo al Milan è al termine con l’allenatore che è pronto a dire addio alla squadra rossonera per tentare una nuova esperienza.

Massimo Oddo
Milan Futuro, addio di Oddo ad un passo (Ansa Foto) – calciomercato.it

La stagione del Milan Futuro si è conclusa ai playoff con la squadra che ha mancato la promozione in Serie C. Il cambiamento del regolamento, poi, sembra allontanare ulteriormente il club dalla possibile partecipazione al campionato professionistico con i rossoneri che, con ogni probabilità, dovranno ripartire dalla Serie D.

Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, per Oddo, nonostante l’ottimo rapporto con la società, sembra essere giunto il momento dei saluti con l’ex allenatore del Pescara che potrebbe tentare l’avventura in un club di serie superiori per provare a rilanciare la propria carriera.

Resta da capire chi possa essere il prossimo allenatore del Milan Futuro con il club che vuole vivere un’annata nella quale mettere in mostra i giovani talenti che possano poi fare comodo alla prima squadra come accaduto con Bartesaghi.

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