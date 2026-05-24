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PAGELLE e TABELLINO Torino-Juventus 2-2: Spalletti rimontato nel derby e senza Champions

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Voti, top e flop del derby della Mole, valido per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. La doppietta di Vlahovic non basta ai bianconeri nella stracittadina della Mole

La Juventus spreca un vantaggio di due reti nella stracittadina contro il Torino, ma anche con una vittoria la squadra bianconera sarebbe finita fuori dalle prime quattro in classifica.

Torino-Juve, Spalletti fuori dalla Champions
La Juve di Spalletti fuori dalla Champions (Ansa) – Calciomercato.it

Niente derby e niente Champions per la squadra di Spalletti, con Casadei e Adams che rimontano la doppietta di Vlahovic. Il centravanti serbo (la cui permanenza resta in bilico) lancia la Juve sul 2-0 a inizio ripresa, ma non basta per portare a casa la stracittadina col ‘Toro’.

Casadei sugli scudi nell’undici di D’Aversa, mentre Zapata stecca. Nella ‘Vecchia Signora’ male il solito Cambiaso.

Pagelle, Top e Flop di Torino-Juve: Cambiaso dorme, carica Casadei

TORINO

TOP: Casadei 7,5 – Suona la carica per i granata con il suo ingresso in campo. Dà speranza al Torino con la capocciata che dà un po’ di pepe alla stracittadina e nel finale mette lo zampino anche sul 2-2 firmato da Adams. Ingresso decisivo.

FLOP: Zapata 4,5 – Macchinoso e inconcludente in area bianconera. Si pesta i piedi con Simeone, senza riuscire ad aggirare l’attenta guardia di Gatti. Se chiuderà la sua avventura col ‘Toro’ sarà nel peggiore dei modi.

  • Paleari 7
  • Coco 5,5
  • Ismajli 5,5
  • Ebosse 5
  • Pedersen 6 (69′ Prati 6)
  • Ilkhan 6 (62′ Nije 6)
  • Gineitis 5,5 (46′ Casadei 7,5)
  • Obrador 5,5 (62′ Nkounkou 6,5)
  • Vlasic 6
  • Simeone 6
  • Zapata 4,5 (56′ Adams 7)
  • All. D’Aversa 6,5

JUVENTUS

TOP: Vlahovic 7,5 – Due gol da vero numero 9 ma cercava la tripletta ed esce un po’ arrabbiato… La doppietta del serbo è però inutile, con la Juve che resta fuori dalla Champions. 4 reti nelle ultime quattro gare non sono bastate per trascinare i bianconeri all’obiettivo: vedremo nei prossimi giorni se il derby è stato l’ultimo ballo.

FLOP: Cambiaso 4,5 – Solita gara tra qualche alto e molti bassi, tra cui il corner che porta al gol del Torino. Sfiora il sigillo personale a inizio ripresa, poi fa un pisolino sull’incornata di Casadei che riapre la partita. La Juve potrebbe sacrificarlo sul mercato e non sarebbe un affatto un delitto…

  • Perin 5,5
  • Kalulu 5,5
  • Gatti 6
  • Kelly 5,5
  • Cambiaso 4,5 (62′ Holm 5,5)
  • Locatelli 5,5
  • Thuram 7 (70′ Koopmeiners 5)
  • Conceicao 6 (70′ Miretti 5)
  • McKennie 5,5
  • Boga 6,5 (78′ Zhegrova 5)
  • Vlahovic 7,5 (62′ David 5)
  • All. Spalletti 5

ARBITRO: Zufferli 6

Serie A, il tabellino del derby di Torino: Vlahovic non basta, niente Champions per la Juventus

La Juve chiude il campionato soltanto al 6° posto (che vale l’Europa League) dopo il pareggio nel derby, iniziato con oltre un’ora di ritardo per questioni di ordine pubblico. Spalletti sbaglia i cambi e i bianconeri calano dopo il doppio vantaggio firmato da Vlahovic. Il Torino riemerge grazie a Casadei e con Adams si prende la soddisfazione di uscire imbattuto dalla stracittadina della Mole. La Juventus ripartirà da Spalletti, ma il flop Champions certifica la stagione fallimentare della ‘Vecchia Signora’.

Pagelle Torino-Juve: doppietta per Vlahovic
Doppietta per Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

TORINO-JUVENTUS 2-2
25′ e 54′ Vlahovic (J); 60′ Casadei (T); 84′ Adams (T)

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (69′ Prati), Ilkhan (62′ Nije), Gineitis (46′ Casadei), Obrador (62′ Nkounkou); Vlasic; Simeone, Zapata (56′ Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Tameze, Gabellini, Pellini. Allenatore: D’Aversa

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (62′ Holm); Thuram (70′ Koopmeiners), Locatelli; Conceicao (70′ Miretti), McKennie, Boga (78′ Zhegrova); Vlahovic (62′ David). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Cabal, Milik, Adzic, Kostic, Openda. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Zufferli (sez. Udine)
VAR: Di Paolo
Ammoniti: Kalulu (J), Zhegrova (J), Ebosse (T)
Espulsi: –
Note: recupero 3′ e 5′; presenti 24.678 spettatori per il derby dell’Olimpico

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