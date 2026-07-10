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Ceduto Tonali, ecco il colpaccio del Newcastle: 60 milioni per la rivelazione dei Mondiali

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Newcastle protagonista sul mercato. Dopo le cessioni milionarie di Tonali e Gordon, i Magpies stanno per acquistare uno dei calciatori rivelazione dei Mondiali

Si è scritto nelle scorse ore di un Real Madrid che ha incassato oltre 100 milioni dalle cessioni di ex canterani che non hanno indossato la maglia dei Blancos nell’ultimo biennio. Nico Paz, Mario Gila, Alex Jimenez, Alvaro Rodriguez e Victor Munoz hanno fruttato circa 115 milioni grazie a percentuali sulle future rivendite o clausole di recompra.

I calciatori del Newcastle
Ceduto Tonali, ecco il colpaccio del Newcastle: 60 milioni per la rivelazione dei Mondiali (Ansa) – calciomercato.it

Meglio del Real ha fatto il Newcastle con le cessioni di Anthony Gordon al Barcellona (circa 80 milioni) e di Sandro Tonali, passato al Tottenham per 116 milioni di euro. Un doppio addio doloroso per i tifosi dei Magpies che ora sperano nella permanenza dell’altro calciatore più rappresentativo dell’organico a disposizione dell’allenatore Eddie Howe ovvero il brasiliano Bruno Guimaraes.

Intanto, è quasi fatta per un nuovo acquisto. E che acquisto potremmo dire. Come confermato da Fabrizio Romano, il Newcastle è a un passo dall’ingaggio di Johan Manzambi, attaccante del Friburgo e rivelazione dei Mondiali 2026 con la nazionale svizzera con la quale ha segnato tre gol nella fase a gironi (due alla Bosnia e uno al Canada).

Prima di disputare il Mondiale, Manzambi ha realizzato 7 gol in 47 presenze con il Friburgo, compagine che ha disputato la finale di Europa League perdendola con l’Aston Villa. Prestazioni e gol che hanno fatto decisamente lievitare la valutazione dell’attaccante elvetico che dovrebbe trasferirsi al Newcastle per circa 60 milioni di euro. Un esborso che si aggiunge a quelli già fatti dai Magpies per gli acquisti di Bouzamana Touré (47mln dall’Hoffenheim) e Sean Steur (23mln all’Ajax).

 

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Intanto, la presenza di Manzambi nel quarto di finale tra Svizzera e Argentina è in dubbio a causa di una contusione al ginocchio che gli ha fatto saltare anche la sfida vinta dai suoi ai rigori con la Colombia negli ottavi. Il c.t. Yakin spera nel suo recupero per provare a impensierire i campioni del mondo in carica. L’assenza di Manzambi si è avvertita notevolmente nella sfida con la Colombia nella quale la Svizzera ha creato poche occasioni da gol nei 120 minuti di gioco.

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