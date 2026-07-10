Davis rinnova con l’Udinese, ma il Milan prepara l’assalto: i dettagli

La società rossonera non è soddisfatta del rendimento di Gimenez e cerca un nuovo attaccante, la situazione.

La notizia circolava già da diversi giorni e ora è arrivata anche l’ufficialità: Davis rinnova con l’Udinese. Ecco il comunicato da parte della società friulana “Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L’attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti. Una storia quella tra Keinan, l’Udinese e il Friuli caratterizzata dall’amore che tutta la piazza ha sempre dimostrato verso l’eroe di Frosinone che si è consacrato come uno dei migliori attaccanti della Serie A”.

Ma non sono esclusi altri colpi di scena in merito a Davis: secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il Milan non sarebbe soddisfatto del rendimento di Gimenez e avrebbe già avuto più di un contatto con l’Udinese per chiedere informazioni sul conto dell’attaccante inglese classe ’98.

Milan, dunque, pronto a stravolgere completamente il proprio reparto offensivo: dopo Gonçalo Ramos, sarà la volta di Davis in rossonero?