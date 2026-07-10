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Juve, accordo consensuale e addio: il comunicato ufficiale

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Aggiornamenti importanti in casa bianconera dove è in atto una vera e propria rivoluzione: la nota del club. 

Altro addio eccellente in casa Juventus. Dopo la separazione da Comolli, anche per Modesto è arrivato il momento dei saluti: a prendere il posto del dirigente francese sarà Frederic Massara, nuovo direttore dell’area tecnica bianconera.

Comolli e Modesto (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali della società di corso Galileo Ferraris: “Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale”.

Dopo la rivoluzione dirigenziale, ora può finalmente decollare il calciomercato Juve: Spalletti si aspetta innesti importanti dopo Ekhator e la società è al lavoro per accontentare l’allenatore di Certaldo.

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