Juve, accordo consensuale e addio: il comunicato ufficiale

Aggiornamenti importanti in casa bianconera dove è in atto una vera e propria rivoluzione: la nota del club.
Altro addio eccellente in casa Juventus. Dopo la separazione da Comolli, anche per Modesto è arrivato il momento dei saluti: a prendere il posto del dirigente francese sarà Frederic Massara, nuovo direttore dell’area tecnica bianconera.
Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali della società di corso Galileo Ferraris: “Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale”.
Dopo la rivoluzione dirigenziale, ora può finalmente decollare il calciomercato Juve: Spalletti si aspetta innesti importanti dopo Ekhator e la società è al lavoro per accontentare l’allenatore di Certaldo.