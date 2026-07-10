Milan, il dopo Maignan ha un nome: i rossoneri guardano in Serie A

La speranza del Milan e in particolare di Ruben Amorim è che Mike Maignan possa decidere di restare al Milan anche in vista della stagione che sta per prendere il via, ma, nel frattempo, la società sta pensando alle alternative.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che circola con maggiore insistenza attorno a Milanello è quello di Elia Caprile, portiere del Cagliari che ha fatto molto bene in rossoblu durante la scorsa stagione. Un portiere che piace alla squadra mercato del Milan, pronta ad intervenire qualora Maignan decidesse di cambiare aria.

Una volta terminato il mondiale ci sarà un incontro tra Maignan e la società per capire se proseguire ancora insieme o meno. In caso contrario, il Milan potrebbe dare l’assalto a Caprile.