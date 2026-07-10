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La Fiorentina guarda in casa Parma, idea Bernabé con lo scambio | CM

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La Fiorentina guarda in casa Parma per rinforzare la propria rosa ancora una volta in questa sessione di calciomercato. Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin e di Atta, i viola non vogliono fermarsi qui.

Adrian Bernabe
Bernabe nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Da tempo la Fiorentina ha messo nel mirino Bernabé del Parma per sistemare il proprio centrocampo, con i viola che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Jacopo Fazzini, molto gradito ai ducali e che rischia di non trovare molto spazio in viola.

Le parti potrebbero incontrarsi a stretto giro di posta per parlare dell’affare con la Fiorentina che, in alternativa, sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Sohm e Brescianini.

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