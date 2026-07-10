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Milan, possibile affare con l’Atletico Madrid: i dettagli

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Rossoneri letteralmente scatenati sul mercato sia per quel che riguarda le entrate sia per quanto concerne le uscite. 

Il Milan è, senza ombra di dubbio, la squadra di Serie A più attiva in questa prima parte di calciomercato estivo. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gonçalo Ramos e definito l’arrivo di Gila dalla Lazio, la società rossonera è adesso al lavoro per piazzare tutti quei calciatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim.

Samuele Ricci
Ricci (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra questi c’è sicuramente Samuele Ricci, arrivato la scorsa estate dal Torino per una cifra di 25 milioni di euro: il 24enne originario di Pontedera ha deluso le aspettative l’anno scorso e giocato davvero poco e – secondo quanto evidenziato adesso dalla redazione di ‘Sportitalia’ – sarebbe stato proposto all’Atletico Madrid che cerca proprio un centrocampista con le caratteristiche di Ricci.

L’ultima parola spetta a Diego Pablo Simeone che deve decidere se puntare o meno sul centrocampista della Nazionale italiana: come andrà a finire secondo voi?

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