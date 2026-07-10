Milan, possibile affare con l’Atletico Madrid: i dettagli

Rossoneri letteralmente scatenati sul mercato sia per quel che riguarda le entrate sia per quanto concerne le uscite.

Il Milan è, senza ombra di dubbio, la squadra di Serie A più attiva in questa prima parte di calciomercato estivo. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gonçalo Ramos e definito l’arrivo di Gila dalla Lazio, la società rossonera è adesso al lavoro per piazzare tutti quei calciatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim.

Tra questi c’è sicuramente Samuele Ricci, arrivato la scorsa estate dal Torino per una cifra di 25 milioni di euro: il 24enne originario di Pontedera ha deluso le aspettative l’anno scorso e giocato davvero poco e – secondo quanto evidenziato adesso dalla redazione di ‘Sportitalia’ – sarebbe stato proposto all’Atletico Madrid che cerca proprio un centrocampista con le caratteristiche di Ricci.

L’ultima parola spetta a Diego Pablo Simeone che deve decidere se puntare o meno sul centrocampista della Nazionale italiana: come andrà a finire secondo voi?