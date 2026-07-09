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Non solo Lione, asta per Claudio Braga: la situazione | CM.IT

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Miglior calciatore della scottish League, il calciatore piace ad almeno quattro squadre europee

Grande protagonista della scorsa stagione con la maglia degli Hearts, Claudio Braga può annoverare nel suo palmares il premio come miglior calciatore del campionato scozzese.

L'allenatore del Lione, Paulo Fonseca
Non solo Lione, asta per Claudio Braga: la situazione | CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it

Con 21 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, il numero 10 della squadra scozzese si è guadagnato l’attenzione di diverse squadre europee. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano, infatti, l’interesse nei confronti del 26enne portoghese di Borussia Moenchengladbach, Ipswich Town, Lione Trabzonspor.

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