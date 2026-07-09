Napoli, rinforzo a sorpresa in attacco: Allegri al settimo cielo

La società partenopea sta definendo in queste ore un acquisto davvero molto interessante: ecco chi arriva.

L’obiettivo principale è quello di sfoltire la rosa e di cedere tutti i calciatori in esubero, ma intanto il Napoli non sta a guardare in entrata e mette a segno un colpo davvero interessante. La società partenopea, infatti, è vicinissima all’acquisto di Oscar Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 che gioca attualmente nel Boca Juniors.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore l’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, secondo cui il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe addirittura bloccato Zeballos che ha il contratto in scadenza a dicembre 2026 e che è fuori rosa dopo le difficoltà riscontrate proprio nella trattativa per un eventuale rinnovo con il Boca.

La firma con il Napoli potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore, con Max Allegri che si appresta ad abbracciare un esterno di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.