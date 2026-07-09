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Inter, habemus Khalaili: domani visite e firma per il nuovo Dumfries | CM

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Il club nerazzurro chiude la trattativa per l’arrivo a Milano dell’esterno israeliano: tutti i dettagli dell’operazione

L’Inter alla fine taglia il traguardo. Niente beffe stavolta per i nerazzurri come per il colpo Palestra, con il Ds Ausilio che riesce a chiudere l’ingaggio di Anan Khalaili.

Inter, arriva Khalaili
Visite e firma con l’Inter per Khalaili (Ansa) – Calciomercato.it

Il 21enne israeliano sarà l’erede di Dumfries sulla corsia destra e già nelle prossime ore raggiungerà Milano. Come raccolto infatti da Calciomercato.it, Khalaili domani mattina sarà in Italia per sostenere le rituali visite mediche tra la clinica Humanitas e il Coni, propedeutiche alla firma sul contratto con l’Inter.

Calciomercato Inter, non solo Khalaili: assalto per il difensore

L’ormai ex giocatore dell’Union Saint-Gilloise firmerà un contratto per i prossimi cinque anni (quindi fino al 2031), a poco meno di 2,5 milioni netti di ingaggio a stagione.

Inter, rinnovo per Mkhitaryan
Dirigenza Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter nelle ultime ore ha alzato la posta avvicinandosi ai 30 milioni richiesti dal club belga: operazione finale da 25 milioni di euro più bonus per la fumata bianca. Chivu avrà così il suo nuovo titolare sulla destra già per l’inizio del ritiro precampionato fissato per lunedì e adesso aspetta l’arrivo del difensore centrale, altra priorità sul mercato dei campioni d’Italia dopo le tante partenze nel reparto arretrato. 

Per la difesa nello specifico l’obiettivo principale rimane Chalobah, inseguito anche dal Como in Italia e con il Chelsea che valuta 30-35 milioni di euro il centrale inglese. 

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