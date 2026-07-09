Non solo Juve: c’è un’altra big sulla strada dell’Inter

Il club nerazzurro nelle scorse ore ha accolto Provedel come nuovo portiere

Dopo aver subito qualche musata in questo avvio di calciomercato, l’Inter sta iniziando a piazzare i primi colpi. Nella giornata di ieri, Ivan Provedel ha sostenuto le visite mediche con i nerazzurri, mentre nelle prossime ore si proverà a trovare la quadra sul fronte Khalaili.

Oltre all’esterno, le priorità in casa interista riguardano l’arrivo di almeno un difensore centrale e di un centrocampista. In mediana, come è noto, il nome che mette d’accordo ad Appiano Gentile resta quello di Curtis Jones. Nonostante il Liverpool abbia alzato un muro da 35-40 milioni di euro, a Milano non hanno intenzione di arrendersi, forti dell’intesa verbale già raggiunta con il calciatore.

In scadenza a giugno 2027, il centrocampista inglese di recente è stato accostato anche alla Juventus, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia confermano l’interessamento da parte del Galatasaray, riportato nei giorni scorsi anche da La Gazzetta dello Sport. In Inghilterra, il calciatore piace ad Aston Villa e Nottingham Forest, ma l’Inter non ha ancora mollato la presa.