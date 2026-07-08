Provedel completa le visite e firma con l’Inter. I prossimi due acquisti | VIDEO CM

Il club nerazzurro accoglie Provedel: sarà il secondo di Martinez tra i pali. Intanto i campioni d’Italia pianificano altri due colpi per Chivu

Manca solo l’ufficialità ormai per il trasferimento di Ivan Provedel all’Inter. Il 32enne portiere questa mattina è arrivato a Milano e ha sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro.

Provedel ha completato l’iter medico al Coni per l’idoneità agonistica e poi ha raggiunto la sede dei campioni d’Italia per la firma del contratto. L’estremo difensore firmerà un accordo triennale fino al 2029, con un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni tra parte fissa e bonus. Alla Lazio invece andranno circa 3 milioni di euro per il cartellino di Provedel.

🎥 #Inter – Ivan #Provedel al Coni per completare le visite mediche: nelle prossime ore firma e ufficialità sul contratto triennale con il club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/6hoex6sr2e — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 8, 2026

Calciomercato Inter, spunta Guela Doue per la fascia

Il portiere nativo di Pordenone è il primo colpo estivo dell’Inter dopo il ritorno di Stankovic, con la dirigenza di Viale della Liberazione che si concentra adesso sugli altri obiettivi di mercato per accontentare Chivu. Sono due le priorità dei nerazzurri: un difensore centrale e l’erede di Dumfries.

Nel reparto arretrato il nome segnato in rosso è quello di Chalobah, con l’Inter che lavora per trovare un’intesa con il Chelsea. Sulla corsia destra invece il favorito rimane Khalaili, ma potrebbero esserci nuove sorprese in caso di mancato accordo con l’Union Saint-Gilloise. L’Inter non vuole svenarsi e sta cercando di abbassare le richieste della società belga.

Nella lista delle alternative la novità è Guela Doue: l’ivoriano piace alla dirigenza, che potrebbe fare sul serio in caso di fumata nera per Khalaili.