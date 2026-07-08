Juventus, non solo Martinez: incontro e sgarbo all’Inter

La Juve spinge per il portiere argentino e intanto punta un difensore nel mirino dei rivali nerazzurri: le ultime indiscrezioni

La Juventus accelera sul mercato e questa mattina ha incontrato l’intermediario del ‘Dibu’ Martinez per fare il punto della situazione.

Vertice a Milano negli uffici del Ceo Carnevali come raccolto da ‘Sportitalia’, con i bianconeri che spingono quindi per il portiere argentino dell’Aston Villa. Martinez ha dato il proprio benestare al trasferimento, ma c’è da trovare la quadra con la società inglese.

Solet, Atta, Zaniolo: la Juve guarda in casa Udinese

Intanto sempre questa mattina la Juve ha incrociato anche la dirigenza dell’Udinese, dove sono diversi gli obiettivi sotto osservazione della ‘Vecchia Signora’.

Per la difesa il nome nuovo è quello di Solet, con la pista Inter che si è raffreddata nelle ultime settimane per il francese che viene valutato 25-30 milioni di euro. A centrocampo invece piace Atta, rivelazione dei friulani nell’ultimo campionato. Inoltre, occhio pure alla situazione di Davis: la Juventus è alla ricerca di due attaccanti e sta monitorando anche il centravanti inglese (autore di 13 reti nell’ultimo torneo di Serie A).