ESCLUSIVO | L’Inter accelera per Solet: incontro e altri due nomi sul piatto

Il difensore francese è un obiettivo caldo per il club campione d’Italia: vertice questa mattina con l’Udinese

L’Inter tiene in caldo la pista Oumar Solet, primo obiettivo in questa fase del mercato per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione.

Oggi in tarda mattinata – come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it – è andato in scena un incontro con l’Udinese (rappresentata dal Ds Nani) dove si è parlato anche del difensore francese, che ha dato la priorità al club campione d’Italia in caso di cessione questa estate.

Il vertice inizialmente era programmato per Mattia Marello, terzino classe 2008 della Primavera che l’Inter riscatterà dall’Udinese.

Calciomercato Inter, vertice con l’Udinese: sul tavolo Solet, Atta e il baby Marello

Nel summit, svoltosi a due passi dalla sede nerazzurra e durato poco meno di un’ora, l’argomento inevitabilmente è andato anche su Solet.

L’Inter ha confermato l’apprezzamento per il 26enne difensore, anche se al momento una vera trattativa non è ancora partita visto che la dirigenza campione d’Italia sta valutando altre due profili nel ruolo. Solet ha un’opzione di rinnovo fino al 2028 (attualmente è in scadenza tra un anno), che l’Udinese attiverà prima della cessione. I discorsi sono andati inoltre su Atta, altro gioiello del sodalizio friulano che però non è una priorità per il centrocampo nerazzurro.

🚨 ESCLUSIVA – Incontro in tarda mattinata tra l’#Inter e l’#Udinese per Oumar #Solet: i nerazzurri hanno ribadito l’apprezzamento per il difensore francese. Al momento la trattativa non è partita, anche perché l’Inter sta valutando altre due piste nel ruolo 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/UD0gQKYKdQ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 9, 2026

Nel reparto difensivo dell’Inter sono in discesa invece le quotazioni di Muharemovic, con il centrale del Sassuolo che ha diverse richieste soprattutto in Premier League.