Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

ESCLUSIVO | L’Inter accelera per Solet: incontro e altri due nomi sul piatto

Foto dell'autore

Il difensore francese è un obiettivo caldo per il club campione d’Italia: vertice questa mattina con l’Udinese

L’Inter tiene in caldo la pista Oumar Solet, primo obiettivo in questa fase del mercato per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione.

Inter incontro per Solet
L’Inter incontra l’Udinese per Solet – (Ansa) – Calciomercato.it

Oggi in tarda mattinata – come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it – è andato in scena un incontro con l’Udinese (rappresentata dal Ds Nani) dove si è parlato anche del difensore francese, che ha dato la priorità al club campione d’Italia in caso di cessione questa estate.

Il vertice inizialmente era programmato per Mattia Marello, terzino classe 2008 della Primavera che l’Inter riscatterà dall’Udinese.

Calciomercato Inter, vertice con l’Udinese: sul tavolo Solet, Atta e il baby Marello

Nel summit, svoltosi a due passi dalla sede nerazzurra e durato poco meno di un’ora, l’argomento inevitabilmente è andato anche su Solet.

Incontro Udinese-Inter per Solet
Nani, Ds dell’Udinese, dopo l’incontro con l’Inter – Calciomercato.it

L’Inter ha confermato l’apprezzamento per il 26enne difensore, anche se al momento una vera trattativa non è ancora partita visto che la dirigenza campione d’Italia sta valutando altre due profili nel ruolo. Solet ha un’opzione di rinnovo fino al 2028 (attualmente è in scadenza tra un anno), che l’Udinese attiverà prima della cessione. I discorsi sono andati inoltre su Atta, altro gioiello del sodalizio friulano che però non è una priorità per il centrocampo nerazzurro.

Nel reparto difensivo dell’Inter sono in discesa invece le quotazioni di Muharemovic, con il centrale del Sassuolo che ha diverse richieste soprattutto in Premier League.

4645

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU