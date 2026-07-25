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Milan pronto a dare l’ok: arriva l’offerta per Leao, addio vicino

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Il Milan è pronto a dare l’ok per la cessione di Rafael Leao con una prima offerta ufficiale in arrivo in casa rossonera per la punta portoghese.

Leao
Leao verso l’addio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rafael Leao ha ribadito ancora una volta la sua volontà di cambiare maglia in vista della stagione che sta per prendere il via con il numero 10 che vorrebbe proseguire la sua carriera in Premier League o nella Liga. La prima proposta in arrivo al Milan giunge, però, dalla Turchia, con il Fenerbahce che è pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per il cartellino e 8 all’anno al calciatore.

I rossoneri chiedono 60 milioni per dare l’ok alla partenza della punta, ma con l’inserimento di qualche bonus si potrebbe giungere ad un accordo. Resta da convincere Leao che, nonostante l’alto ingaggio, vorrebbe attendere offerte dall’Inghilterra o dalla Spagna.

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