Il Milan si inserisce nella corsa a Mastantuono, sfida a Juventus e Fiorentina

Gli occhi del Milan si sono posati in casa Real Madrid per rinforzare la propria rosa con i rossoneri che pensano a Mastantuono.

Stando a quanto affermato da TuttoSport, il Milan starebbe pensando al talento del Real Madrid per rinforzare la propria rosa, considerato il fatto che José Mourinho lo avrebbe escluso dai piani tattici della prossima stagione.

Gli spagnoli, però, non vorrebbero perdere il controllo del cartellino del calciatore che potrebbe arrivare a Milanello con una formula simile a quella che portò in passato Brahim Diaz in rossonero. Un prestito con diritto di riscatto, con le merengues che potrebbero contro riscattare il cartellino ad una somma più alta.