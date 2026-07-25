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Probabili formazioni Standard Liegi-Juventus, Spalletti ha deciso

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I bianconeri tornano in campo questa sera per il secondo test amichevole dell’estate: le ultimissime. 

Dopo il pareggio a reti bianche (0-0) contro il Basilea nel primo test amichevole dell’estate, la Juventus torna in campo. La squadra allenata da Luciano Spalletti affronterà infatti lo Standard Liegi alle ore 20,00 in un match che si preannuncia davvero scoppiettante e aperto a qualsiasi tipo di risultato.

Openda via dalla Juventus
Lois Openda (Ansa) – Calciomercato.it

Juve che scenderà in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1: in porta spazio a Di Gregorio, mentre la difesa sarà composta da Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso da destra verso sinistra. In mezzo al campo ancora fiducia al tandem formato da Locatelli e Douglas Luiz, tra i migliori nella prima uscita contro il Basilea. Miretti, Adzic e Boga, invece, agiranno alle spalle dell’unica punta Openda che appare ormai vicinissimo all’addio. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, l’attaccante belga diventerà nei prossimi giorni un nuovo calciatore del Lione.

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