Como scatenato, pronto un altro colpo da urlo: 30 milioni

La società lariana è letteralmente scatenata e pronta a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Fabregas.

Dopo la storica qualificazione in Champions League, il Como è al lavoro per costruire una grande squadra capace di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Il tecnico Cesc Fabregas si attende una campagna acquisti importante e la dirigenza lariana monitora con attenzione il calciomercato per accontentarlo.

Il principale indiziato a trasferirsi subito in Lombardia è Trevoh Chalobah, principale obiettivo per la difesa: secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Como avrebbe presentato una nuova offerta al Chelsea di 25 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di euro di bonus. Operazione potenziale, dunque, da 30 milioni per un calciatore che nelle scorse settimane è stato accostato con una certa insistenza anche all’Inter di Chivu.