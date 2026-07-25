Pio Esposito-Inter, svolta improvvisa: cosa cambia

L’attaccante della Nazionale italiana torna sotto i riflettori, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore.

L’Inter riparte da Francesco Pio Esposito. La società nerazzurra è consapevole del fatto di avere in rosa un grande calciatore dal futuro assicurato ed è al lavoro in queste ore per blindarlo e per scongiurare il rischio di una sua partenza.

Pio Esposito è attualmente legato all’Inter fino al 30 giugno 2030 e percepisce circa 1,2 milioni di euro netti a stagione, ma le cose sembrano destinate a cambiare: secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente Marotta sarebbe pronto a prolungare il contratto dell’attaccante classe 2005 fino al 30 giugno 2031, con relativo adeguamento dell’ingaggio fino a 2/2,5 milioni di euro netti a stagione. Un riconoscimento importante per un calciatore importante. Chivu e i tantissimi sostenitori dell’Inter, dunque, possono stare tranquilli: il futuro di Pio Esposito sarà ancora a tinte nerazzurre.