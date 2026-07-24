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Juve, Dibu Martinez sempre più lontano: è corsa a due per la porta

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Pessime notizie per la compagine bianconera in vista del prossimo anno: si complica l’affare per il numero uno argentino. 

Più passano i giorni e più Emiliano ‘Dibu’ Martinez si allontana dalla Juventus. L’estremo difensore della Nazionale argentina ha già dato l’ok al trasferimento in bianconero, ma l’Aston Villa non ne vuole sapere di mollare la presa e continua a chiedere 10-15 milioni di euro per il cartellino del 33enne originario di Mar del Plata.

Juventus, idea Suzuki in porta
Suzuki nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

A questo punto – stando a quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – si va verso una volata a due in casa Juve per raccogliere l’eredità di Di Gregorio: i nomi più caldi sarebbero quelli di Guglielmo Vicario del Tottenham e di Zion Suzuki del Parma. L’affare relativo al portiere italiano appare meno complesso, ma nelle ultime ore la Juve avrebbe riavviati i contatti con la società ducale per chiedere nuove informazioni sul conto del 23enne giapponese con cittadinanza statunitense. Chi la spunterà alla fine?

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